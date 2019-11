13-Jährige auf Raubzug: „Uns passiert ja eh nix!“

Statt die Schulbank zu drücken oder sich auf einen Beruf vorzubereiten, schlugen zwei Milchbubis in Wien den schiefen Weg ein. Die 13-Jährigen wurden jetzt bei einem Raubzug in einem Geschäft in Wien gefasst. Dabei attackierten sie eine Schwangere und eine Angestellte wüst: „Uns passiert ja eh nix!“