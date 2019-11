Mutter erstochen: Sohn (14) ist zurechnungsfähig

Geschehen war die Tat am 22. Juli in Kirchschlag in der Buckligen Welt. Der 14-Jährige war mit seiner Mutter - alleinerziehend, mit der Erziehung des Sohnes überfordert und überdies nach einem Unfall gesundheitlich beeinträchtigt - in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung griff der Bursche zu einem Messer und stach auf die Frau ein. Laut Obduktion starb sie an einem Herzdurchstich.