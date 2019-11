Wie die Berge zu ihren Kreuzen kamen

Für den renommierten Historiker setzte der Kreuzkult in der christlichen Welt bereits im Jahr 327 ein, als die Heilige Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin die Reliquie des Kreuzes Jesu fand, also jenes Kreuz, an dem Jesus auf dem Golgota-Hügel in Jerusalem gekreuzigt worden sein soll.