Hinteregger und Frankfurt deklassieren die Bayern

Auch der Anschlusstreffer von Robert Lewandowski zum 1:2 (37.) änderte an der höchsten Bayern-Niederlage seit April 2009 (1:5 in Wolfsburg) nichts. Der Pole traf auch in seinem zehnten Ligaspiel in dieser Saison. Die Jubiläen Lewandowskis (300. Ligaspiel) bzw. von Thomas Müller (500. Ligaspiel) gingen angesichts des Resultats aber unter. Für Trainer Niko Kovac wird es nach dem Debakel just an seiner alten Wirkungsstätte immer ungemütlicher. David Alaba redete mit den aufgebrachten Fans nach dem Spiel.