Klagenfurt rettet in Schlussminute 2. Liga-Führung

In der 13. Runde hätte die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga um ein Haar gewechselt. Austria Klagenfurt erzielte am Freitag im Heimspiel gegen Amstetten erst in der Schlussminute den 1:1-Ausgleich, der die Spitzenposition rettete. Die vor Saisonbeginn als Aufstiegsfavorit bezeichnete SV Ried setzten sich gegen Horn 3:1 durch und stellte so nach Punkten den Gleichstand mit den Kärntnern her.