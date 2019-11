„Queen of Halloween“ Klum schockt als Cyborg-Alien

Auch dieses Jahr wollte die „Queen of Halloween“ allen das Fürchten lehren: Ihre Fans konnten heuer schon lange vorher rätseln, in welche Rolle das Model wohl schlüpfen wird. Denn Heidi ließ sich live in einem Schaufenster in New York umstylen. Auf ihrem Instagram-Account konnte man die Verwandlung mitverfolgen.