Christkindlmärkte ohne blauen Dunst

„Partytime“ heißt es im Café Helga in der Lodengasse in Klagenfurt. „Eigentlich ist es eine Trauerfeier, denn 90 Prozent unserer Gäste sind Raucher, aber was soll’s“, sagt Besitzerin Helga Cech, die heute jedem Gast eine Zigarette zum ersten Getränk spendiert. So kann man den Tag– wortwörtlich – in vollen Zügen genießen. Um keinen Gast zu verlieren, wurde um tausende Euro ein überdachter Raucherbereich vor dem Café geschaffen, der im Winter beheizt wird. „Es bleibt uns ja eh nichts anderes übrig“, seufzt Helga und hofft, dass es keine Probleme mit den Anrainern geben wird.