Rezept der Woche: Kürbis-Tofu-Salat mit Walnüssen

Zubereitung: Kürbis würfeln, geschälte Zwiebeln in Spalten schneiden. Beides in einer Schüssel mit Essig, Öl und den Gewürzen vermischen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und bei 200 Grad auf der mittleren Schiene 15 bis 20 Minuten braten, bis der Kürbis weich ist. Lauwarm abkühlen lassen. Nüsse grob hacken und ohne Fett in einer Pfanne anrösten. Rucola waschen und trocken schütteln. Kürbis-Zwiebel-Mischung (inkl. Flüssigkeit) mit den Nüssen und dem Rucola vermengen. Feta darüberbröseln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn notwendig noch etwas Essig und Öl verquirlen und darüberträufeln.