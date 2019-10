Polizei-Affäre um „ignorierte“ 900.000 Euro

„Geständnis“ an Polizeidirektor

Der zuständige Jurist, für den die Unschuldsvermutung gilt, schrieb nach seiner Suspendierung unaufgefordert eine Rechtfertigung an den Landespolizeidirektor und andere hochrangige Beamte und erklärte seine Aktion damit, dass die Eingänge aus den Forderungen ohnehin nur „im einstelligen Prozentbereich“ liegen, es sich also nicht rechnet. Bei einem Betrag von 900.000 Euro sind ein Prozent aber 9000 Euro, die dem Staat beziehungsweise der Polizei entgehen.