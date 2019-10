Einwanderer machen Lkw-Spedition große Probleme

Vorwiegend afghanische Flüchtlinge

Am 11. September waren, wie berichtet, in Lambach 41 illegale Einwanderer aus einem dieser Containerzüge geklettert. Es handelte sich vorwiegend um afghanischen Flüchtlinge. Der Zug war am 4. September in Thessaloniki in Nordgriechenland gestartet und über Ungarn nach Lambach gerollt. Das Bundeskriminalamt vermutet freilich, dass bis zu hundert Migranten mit diesem Zug in den Westen unterwegs waren.