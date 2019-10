Viele Fragen nach Mord an Österreicher offen

Während Familie und Freunde in Österreich in tiefer Trauer um das Ableben ihres geliebten „Kenni“ vereint sind, wird in Brasilien in alle Richtungen ermittelt. Denn die grausame Bluttat an dem jungen Mann, der auf einer Straße im Industriegebiet der nordbrasilianischen Stadt Recife von mehreren Kugeln getroffen aufgefunden wurde, wirft zahlreiche Fragen auf.