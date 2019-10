Türkei zwang Syrer zu Rückkehr in Kriegsgebiet

„Abschiebungen sicher alles andere als freiwillig“

Scharfe Kritik übte Amnesty auch an der am Dienstag zwischen Russland und der Türkei getroffenen Vereinbarung zur Beendigung des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien. Darin vorgesehen ist auch die „freiwillige Rückkehr“ von syrischen Flüchtlingen. „Die Abschiebungen waren bisher alles andere als sicher und freiwillig“, betonte Shea. Die Türkei will nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Flüchtlinge in einer „Sicherheitszone“ in Nordsyrien neu ansiedeln.