Klettertouren am Uluru sind ab sofort Geschichte

An Australiens bekanntestem Berg, dem Uluru, ist der Klettersteig am Freitag ein allerletztes Mal geöffnet worden. Hunderte Touristen versammelten sich am Fuß des 348 Meter hohen roten Felsens - früher auch Ayers Rock genannt - inmitten der Wüste im Landesinneren, um den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Die Parkverwaltung kommt mit der Schließung des Monolithen Bitten der Aborigines nach, für die der Uluru als ihr „Heiliger Berg“ eine große spirituelle und kulturelle Bedeutung hat.