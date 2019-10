Akuter Personalmangel im AKH: 300 Stellen fehlen

Doch nicht nur der Personalengpass an der renommierten Uni-Klinik bereitet Kopfzerbrechen, auch die Kritik an der Wiener Transplantations-Koryphäe Walter Klepetko ist nicht ohne Folgen geblieben. So laufen bei den Patienten-Vertretungsorganisationen die Telefone heiß, weil Patienten, die auf der Transplantationsliste stehen, verunsichert sind.