„Neue Aula“ nach einer Ausgabe wieder eingestellt

Kritik von SOS-Mitmensch an neuer Ausgabe

Auf Druck der FPÖ-Spitze war die „Aula“ im Vorjahr eingestellt worden, „Initialzündung“ für die Gründung des neuen Magazins war der Ibiza-Skandal. Kritik kam nach dem Erscheinen der aktuellen Ausgabe von SOS-Mitmensch Sprecher Alexander Pollak, für den die „Neue Aula“ in ähnlicher Besetzung auftrat und inhaltlich an das alte Magazin anknüpfte. So wurde in der Oktober-Ausgabe der Überfall Deutschlands auf Polen im Jahr 1939 als Auslöser des Zweiten Weltkriegs in Zweifel gezogen, ein „Mischkulturen“-Sager eines FPÖ-Politikers wurde darin als „populär“ dargestellt.