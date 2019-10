FDP-Vorsitzender Lindner bekommt von Uni Maulkorb

Proteste bei Vorlesung von AfD-Mitbegründer Lucke

In der vergangenen Woche hatten an der Universität Hamburg lautstarke Proteste die erste große Vorlesung des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke seit dessen Rückkehr in den Lehrbetrieb verhindert. Am Tag darauf konnte er dann aber ein Seminar geben. In einem Statement der Universität hieß es am Dienstag, dass nun ein privater Sicherheitsdienst mit Einlasskontrollen einen störungsfreien Ablauf sorgen soll. Außerdem werde ein Live-Stream für die nächste Vorlesung eingerichtet.