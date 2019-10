So hört sich der lauteste Vogel der Welt an

Unklar, wie Vogel derart laut singen kann

Podos konnte während der Studie selbst beobachten, wie die Rufe der Männchen die Weibchen anlockten. Eines hat er - trotz hochwertiger Aufzeichnungsgeräte - aber noch nicht herausgefunden: „Wir wissen nicht, wie so kleine Tiere so laut sein können“, so der Wissenschaftler.