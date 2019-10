Vermisste Frau tot im Altausseer See gefunden

Am Montag gegen 15.30 Uhr entdeckten Taucher des Polizei-Einsatzkommandos Cobra die Leiche der Frau im Altausseer See. An dessen Ufer waren am Samstagabend Kleidung und Gegenstände der Vermissten gefunden worden. Da kein Verdacht auf Fremdverschulden vorliegt, gab die Staatsanwaltschaft Leoben die Leiche zur Beerdigung frei.