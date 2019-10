1983: 100.000 Menschen demonstrieren für Frieden

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Der 22. Oktober 1983 ist ein Tag für den Frieden. In vielen europäischen Metropolen wird dafür demonstriert. In Wien gehen 100.000 Menschen auf die Straße und nehmen am Friedensmarsch teil. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der weltweiten nuklearen Bedrohung und der Gefahr eines „Dritten Weltkriegs“ war bereits in den 1970er-Jahren eine internationale Friedensbewegung entstanden, die zu Beginn der 80er-Jahre dann auch Österreich erreicht.