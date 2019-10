SPÖ-Krise: „Man kann nicht sagen, Richtung stimmt“

Läuft gegen Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, einen der lautesten Kritiker der Parteispitze, eine interne Intrige? Die Behauptung, wonach der Steirer angeblich eine 20.000-Euro-Gage als Berater der Partei kassiere, wirbelt weiter Staub auf. Nun sprang SPÖ-Steiermark-Chef Michael Schickhofer Lercher auch in der „ZiB 2“ am Montag zur Seite und übte Kritik an Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner: „Würde ich Bundesparteichef sein, hätte ich mich vor Lercher gestellt.“ Zudem widersprach Schickhofer der Aussage Rendi-Wagners, wonach die Richtung der Partei stimme. „Nach so einem dramatischen Wahlergebnis muss gehandelt werden. Man kann nicht sagen, die Richtung stimmt“, so Schickhofer.