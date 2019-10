Ansturm auf „Krone“-Aktion „Leser zeigen Herz“

Er läuft und läuft und will nicht stehen bleiben: Richard Roither aus St. Martin bei Lofer (Salzburg) sammelt seit Jahren bei Läufen Spenden für die Kinderkrebshilfe und will damit Danke sagen. Als Kind litt sein Bruder an Krebs, trotz des schweren Schicksalsschlages wurde seine Familie tatkräftig unterstützt. Jetzt will er etwas zurückgeben. Nur einer von unzähligen stillen Helden, die die „Krone“ vor den Vorhang holen wird.