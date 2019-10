Tote bei Protesten gegen Preise für U-Bahn-Tickets

Verkehr völlig lahmgelegt

Seit der Ankündigung der Fahrpreiserhöhung für die U-Bahn wurden 78 der 164 U-Bahn-Stationen in Santiago verwüstet. Nachdem auch 16 Busse in Brand gesetzt und neben dem U-Bahn- auch der Busverkehr ausgesetzt wurde, lag in der Hauptstadt am Sonntag der öffentliche Verkehr nahezu vollkommen still. Bei den Protesten geht es aber auch um die Kluft zwischen Arm und Reich in dem südamerikanischen Land.