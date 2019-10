Politik nimmt Haltestelle wieder auf Tagesordnung

Die SPÖ will sich aber nicht geschlagen geben. Obwohl sie voriges Jahr noch selbst – so wie der restliche Gemeinderat – für die geplante Variante gestimmt hatte, bringen die Sozialdemokraten am Mittwoch einen Gegenantrag ein. Sie fordern: Keine Verschlechterung für die Birkensiedlung. „Mit ein bisserl Hirnschmalz könnte man bestimmt andere Lösungen finden“, ist sich SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner sicher. In Frage kommt für sie eine Umstellung des Liniennetzplanes, wie von den Anrainer vorgeschlagen. „Die Leute haben sich Gedanken gemacht – da muss was möglich sein.“