Jung-Architekten planen Gartenhaus aus Altmaterial

„Die Art und Weise, wie wir planen und bauen hat eine enorme Auswirkung auf unsere Klimazukunft“, sagt Sigi Atteneder. Der Architekt ist seit Oktober der neue Leiter der Studienrichtung Architektur an der Kunstuni. Und er hat ein Faible für BASEhabitat, ein Studienangebot, das „eine neue Generation von Architekten ausbildet“, so Atteneder. „Sie sind sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und den Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels bewusst und können Lösungen erarbeiten.“ Ab Februar 2020 kommt noch neuer, weiterer postgradualer Lehrgangim Bereich BASEhabitat dazu, der in englischer Sprache und sowohl bei den Lehrenden, als auch bei den Studierenden international ausgerichtet sein wird.