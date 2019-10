Straches Facebook-Seite wird nun stillgelegt

Ex-FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache hat auf Facebook immer noch 786.000 Fans. Er selbst wurde aber von seiner Partei „ausgesperrt“ und hat keine Zugangsdaten für den Account. Genau diese wollte der 50-Jährige aber wieder zurückhaben und stellte ein Ultimatum. Am Freitag betonte die FPÖ, dass diese Übergabe „aus rechtlichen Gründen“ nicht möglich sei. Denn die Seite - und auch andere Auftritte in den sozialen Medien seien sowohl finanziell als auch personell durch die Freiheitlichen aufgebaut und betrieben worden. Allerdings sollen nun sämtliche „HC Strache“-Fanseiten sowie weitere Accounts in den sozialen Medien stillgelegt werden, die die Persönlichkeitsrechte Straches verletzten, hieß es aus der FPÖ. Was nun von Strache angedrohten Klage gegen seine Partei wird, ist unklar.