Augsburg-Fans verspotten den eigenen Trainer

Das „Bullshit-Bingo“ funktioniert laut Fanklub so: Wenn der Trainer aus der Schweiz einen der abgebildeten 25 Sätze sagt, kann man das Feld abhaken. Hat man eine Reihe aus fünf Kreuzen, darf man sich ein Bier holen. Fällt das Zitat „Wir schaffen das“ - in Anlehnung an die Aussage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Flüchtlingskrise 2015 - gibt‘s gleich ein Bier.