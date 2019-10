Trumps Syrien-Prinzip: „Bisschen kämpfen lassen“

US-Präsident Donald Trump hat den militärischen Konflikt zwischen der Türkei und den Kurdenmilizen in Nordsyrien mit einem Gerangel zwischen Kindern verglichen. „Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen“, sagte Trump am Donnerstagabend. „Wie zwei Kinder - und dann zieht man sie auseinander.“ Beide Seiten hätten mehrere Tage gekämpft, doch sein Vize Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo hätten am Ende eine Einigung erzielt, ohne dass „auch nur ein Tropfen amerikanisches Blut“ vergossen worden sei. Man habe sich auf „eine Pause oder eine Waffenruhe“ verständigt, sagte Trump. Das sei ein großartiger Erfolg.