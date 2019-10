Auch Studierende wollen, dass Rektor Gimpl bleibt

„OÖ-Krone“: Obwohl es ja Bildungsforschung gibt an der PH Oberösterreich in Linz.

Fürthaller: Natürlich, aber nur so weit es halt möglich ist in dem Rahmen. Es gibt aber durchaus auch das Vizerektorat für Lehre und Forschung. Also insofern ist das Forschungsargument, glaube ich, nur eines, um praktisch dieser Neureihung Nachdruck zu verleihen.