KAC plant 2021 Freiluftspiel im Wörthersee-Stadion

In enger Zusammenarbeit mit dem Sportpark begann der KAC soeben die Planungen fürs Freiluftspiel 2021 - es ist naheliegend, dass es ein Kärntner Derby gegen den VSV sein wird. Augenmerk wird auch auf die Nachhaltigkeit gelegt: Beim „Winter Classic“ soll ein Bandensystem zum Einsatz kommen, dass in Folge auch in der Klagenfurter Stadthalle verwendet werden kann. Es wird auch eine zukünftig im Eishockey-Regelwerk vorgesehene verkleinerte Spielfeldgröße geplant.