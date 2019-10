Taxler brachte Schreiben des Chefs ans Krankenbett

„Das war wie ein brutaler Schlag in die Magengrube“, sagt Manuela M., vierfache Mutter aus dem niederösterreichischen Ennsdorf. Nach einer schweren gynäkologischen Operation liegt die 47-Jährige seit einer Woche im LKH Steyr in Oberösterreich. Am Montag klopfte dort ein Taxler an die Krankenzimmertür, überreichte ihr ein Kündigungsschreiben des Chefs.