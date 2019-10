Es wird doch nichts mit dem geplanten Nulldefizit

Auch ohne Wahlzuckerl wäre es eng geworden

Der überwiegende teil davon - eine Milliarde nämlich - ist auf die nicht budgetierten Parlamentsbeschlüsse vor der Wahl zurückzuführen. „Im Budgetplan 2020 sieht man zwei Effekte sehr deutlich“, so Müller: „den Konjunkturabschwung und die teuren Parlamentsbeschlüsse von Juli und September.“ In den Prognosen hat man nämlich unterschätzt, wie rapide es mit der Wirtschaft bergab geht: Der Abschwung führt dazu, dass der Staat 600 Millionen Euro weniger einnimmt als eigentlich geplant. „Den Spielraum für die Herausforderungen der kommenden Jahre“, sagt Müller, „werden wir uns also wieder hart erarbeiten müssen.“