Zynischer Poker um die „Hardcore-Dschihadistinnen“

US-Abzug und türkische Offensive mischen Karten neu

Nach dem Abzug der USA aus Nordsyrien hat Erdogan eine Militäroffensive gestartet. Der Einsatz zielt gegen die kurdische YPG-Miliz, die an der Grenze zur Türkei in Nordsyrien ein großes Gebiet kontrolliert. Die Kurden waren im Kampf gegen den IS ein wichtiger Verbündeter der USA. Tausende IS-Kämpfer sind in kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien inhaftiert.