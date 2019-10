Sexy Playmate ist zu schlau für den „Bachelor“

Versucht ihr Glück jetzt in der Schweiz

Ihren Traum vom Date mit dem Rosenkavalier gab die 31-jährige Deutsche aber dennoch nicht auf, versuchte daraufhin ihr Glück in der Schweiz, wo ebenfalls um einen heißen Junggesellen im TV gebuhlt wird. Und voilà: Beim dritten Anlauf hat es für die Blondine endlich geklappt. „Bei den anderen Kandidatinnen dauerte der Casting-Prozess länger als bei mir. Offenbar kam ich auf meinen Fotos passend rüber. Vielleicht waren auch die Ansprüche anders als in Deutschland ...“