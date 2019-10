Ex-Politiker wegen Prügel-Attacke vor Gericht

Mit Faust- und Fußtritten Pärchen malträtiert

„Rapid“ riefen eine Grazerin (38) und ihr Freund aus der Weststeiermark (35) in einem Lokal. Das brachte den Mann so sehr in Rage, dass er beim Taxistand bei der Merkur-Arena auf die beiden losging, sie mit Tritten und Faustschlägen malträtierte. Sogar als die beiden schon am Boden lagen, soll er noch weiter auf sie eingeschlagen haben.