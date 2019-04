Pärchen verprügelt: Ex-Politiker in U-Haft

Mit 0:3 ging am 3. März der SK Sturm gegen den LASK in der Merkur Arena unter. Diese Niederlage dürfte nicht jeder verkraftet haben. Denn gegen 22.30 Uhr kam es beim Taxistand der Merkur Arena zu einer Gewalttat (wir berichteten). Dem Ganzen ging eine verbale Auseinandersetzung in einem Lokal voraus, auch Alkohol soll reichlich geflossen sein. Eine 38-jährige Grazerin und ihr Freund aus der Weststeiermark (35) soll, „Rapid“ gerufen haben (siehe Faksimile). Das schmeckte einem Sturm-Fan nicht, er rastete völlig aus! Beim Taxistand des Stadions soll er die beiden mit Faustschlägen und Tritten gegen den Kopf, auch, als sie schon am Boden lagen, malträtiert haben, dann rannte er davon. Was der brutalen Aktion zusätzlich Brisanz verleiht: Der Verdächtige ist ein ehemaliger steirischer National- und Bundesrat der ÖVP!