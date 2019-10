„Gartenschau war Impuls für die gesamte Region“

„Krone“: Was macht aus Ihrer Sicht den Erfolg der Landesgartenschau in Aigen-Schlägl aus?

Abt Lukas Dikany: Die Besucher kamen nicht nur in den Bio.Garten.Eden, sondern besuchten auch unser Stift, das ja sein 800-jähriges Jubiläum feiert. Ich habe oft Leute getroffen und mit ihnen geplaudert. Sie sagten: „Ein schöner Ort!“ Kein Wunder: Das Stift wurde für das Jubiläum ausgiebig renoviert! Dazu der Garten, die Leute erlebten ein lebendiges, blühendes Kloster in einer wunderschönen Umgebung.