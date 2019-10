Das Kürbis-Fieber hat Hollywood bereits gepackt

Halloween, das sich von All Hallow‘s Eve, also den Abend vor Allerheiligen, ableitet, wird in den USA traditionell am 31. Oktober begangen. Um böse Geister abzuschrecken, schneidet man Fratzen in Kürbisse, die vor dem Haus den Hof beleuchten, während die gruselig verkleideten Kinder von Haus zu Haus ziehen, um „Süßes“ zu fordern, damit es nichts „Saures“ gibt.