„Kiki“ out, Generationen-Duell im Linz-Halbfinale

Beim Damen-Tennisturnier in Linz kommt es im ersten Halbfinale zu einem Generationen-Duell: Die 32-jährige Deutsche Andrea Petkovic trifft auf die nicht einmal halb so alte Cori Gauff. Petkovic besiegte am Freitag beim „Upper Austria Ladies“ in der Runde der letzten acht Viktoria Kuzmova (SVK) mit 6:4,6:1, der US-Jungstar setzte sich gegen Kiki Bertens (NED), die Nummer eins, mit 7:6,6:4 durch.