Pyramiden-Turm und „Lindi“ strahlen in Pink

Am Welt-Mädchentag wird heute, Freitag, wieder ein Zeichen für die Rechte von Mädchen gesetzt. Gebäude, Brunnen und Wahrzeichen leuchten in in kräftigem Magenta. In Kärnten sind es der Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel und der Lindwurm. Das „Mädchenzentrum“ in Klagenfurt schließt sich mit Aktionen an.