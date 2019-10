China-Granit im Mühlviertel auch in Brüssel Thema

Aufforderung an die EU-Kommission

Fazit: Die EU-Kommission wird aufgefordert, die bestehenden Richtlinien zu überarbeiten. Dafür hatte sich auch bereits der Landtag in einem Initiativantrag an den Bund eingesetzt. Dies insbesondere für die Möglichkeit, im Sinne des Klimaschutzes auch ökologische Vergabekriterien bei öffentlichen Ausschreibungen zu berücksichtigen.