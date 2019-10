Stallone und Gere wollten sich um Lady Di prügeln

Elton John und Prinzessin Diana waren lange beste Freunde. Deshalb lud er sie auch zu einer Dinnerparty in seine Villa in London ein - zusammen mit Disney-Chef Jeffrey Katzenberg, George Michael, Richard Gere und Sylvester Stallone, die alle in der britischen Hauptstadt waren, schildert Elton John in seiner Autobiografie „Me, Elton John“: „Diana war bereits von Prinz Charles getrennt und Geres Beziehung mit Cindy Crawford war grade in die Brüche gegangen. Di und Richard saßen dann zusammen vor dem Kamin und haben sich angeregt unterhalten.“