Wichtige Projekte sind auf Schiene

Mit einem wahren Terminmarathon in den Tagen vor seinem Spitalsaufenthalt schickte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wichtige Projekte auf die Reise. So ging das Gesetz zur Besoldungsreform mit einem Mindestlohn von 1700 Euro im Landesdienst rechtzeitig in die Begutachtung, damit es noch im Dezember beschlossen werden und ab Jänner in Kraft treten kann. Auch der angekündigte Ausbau der FH-Pinkafeld mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro ist auf Schiene, und in Sachen Bio-Wende sorgte Doskozil dafür, dass der Absatzmarkt für Bio-Produkte aus dem Burgenland größer wird.