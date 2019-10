Trotz Termin: Patient wartet über sechs Stunden

Bekannt wurde der Fall vom November 2017 durch einen Bericht der Volksanwaltschaft an den Landtag. Der Mann hatte sich pünktlich um 8 Uhr früh zum Termin eingefunden und angemeldet. Bis der Diabetiker an die Reihe kam, war es bereits Nachmittag. Entsprechend hart fällt die Kritik der Volksanwaltschaft aus: Die Wartezeit trotz Termin sei „nicht zumutbar, vor allem auch in Hinblick auf die Diabeteserkrankung des Patienten“.