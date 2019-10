Leser kritisieren unterbezahlte Pflege

Sakul-Schkoj möchte mit seinem Kommentar die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken: „Und wieder wird nach Krankenpflegepersonal gerufen, obwohl es genug gäbe. Aber es geht ums Geld, denn wer nicht zahlt, hat ein Problem, und diese Non-Profit-Geschichte ist nur mehr ein Schmäh. Es wird gerade der neue Kollektivvertrag in Wien eingeführt, und da dürfen die Altgedienen nicht umsteigen, da würden sie aber mehr verdienen, das ist nicht gewünscht. So, und jetzt kann sich jeder ausrechnen, was wirklich läuft, altes Personal raus, neues Personal rein, um das geht es in Wirklichkeit, ums Geld, nicht um den Mangel.“ Leser Lowryder sieht, abgesehen von einer besseren Bezahlung für das Personal und für Lehrlinge, noch eine weitere Möglichkeit, dem Pflegekräftemangel entgegenzuwirken: „Wehrpflicht für Jungs und Mädels. Ersatzweise Zivildienst als Pflegekraft. Problem gelöst.“