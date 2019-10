Zeit bis 2030: Wien muss 9121 Pflegekräfte finden

Das ist das Ergebnis einer Bedarfserhebung, die Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in Auftrag gegeben hat. Auf Basis dieser Daten will die Stadt nun reagieren. Änderungen soll es etwa in der Ausbildungsschiene geben. Der Krankenanstaltenverbund und der Fonds Soziales Wien wurden mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragt. 2018 haben 1232 Personen eine Berufsausbildung im Bereich Pflege und Betreuung in Wien abgeschlossen. Von diesen haben sich aber nur 500 entschieden, für Senioren in den eigenen vier Wänden oder in einer Pflegeeinrichtung zu arbeiten.