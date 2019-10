17-Jährige von Freundin tot in Wohnung aufgefunden

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll am 6. Oktober eine leblose Frau in einer Klagenfurter Wohnung aufgefunden worden sein. Eine Freundin fand die 17-Jährige in ihrer eigenen Wohnung. Laut Polizei besteht der Verdacht des Suchtmittelmissbrauchs. Das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bzw. das toxikologische Gutachten ist noch ausständig. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Kärnten geführt und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bestätigt sich der Verdacht, dann wäre es bereits das elfte Drogenopfer.