Bella Thorne macht ihre polygame Liebe öffentlich

Kritik von Whoopi Goldberg

Ihre mutige Entscheidung rief jedoch auch die Kritiker auf den Plan. So äußerte sich unter anderem Whoopi Goldberg und meinte, dass Bella es besser wissen hätte sollen als Nacktbilder von sich zu machen, da die Gefahr durch Hacker doch offensichtlich sei. Die „Pretty Little Liars“-Darstellerin Lucy Hale unterstützte Thorne hingegen und schrieb: „Gut für dich, Mädchen. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich verteidigst. Das bricht mein Herz. Aber du machst für andere Mädchen und Frauen einen Unterschied!“