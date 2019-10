Topstars in Klagenfurt bei der Billard Eurotour

Als Ouvertüre zur Euro-Tour gibt es schon am 9. Oktober ab 19.30 Uhr in der Aula des Sportparks das Pro-Am. Acht Teams, bestehend aus einem der Profis mit einem Amateur aus Sport, Politik, Wirtschaft. Auch ein „Krone“-Leser bekommt die Chance, an der Seite von Stars wie dem aktuellen Weltmeister Joshua Filler zu spielen.