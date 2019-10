Schüsse in US-Bar: Lokalverweis als Tatmotiv?

Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Kansas City im US-Bundesstaat Kansas hat die Polizei die beiden Gesuchten identifiziert und einen von ihnen in der gleichnamigen angrenzenden Schwesterstadt Kansas City im Nachbarbundesstaat Missouri festgenommen. Den 29 und 23 Jahre alten Männern wird vierfacher Mord vorgeworfen. Das Motiv ist nach wie vor unklar.