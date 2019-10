Wien-Wahl 2020: Welche Themen bewegen Sie?

Kaum ist die Nationalratswahl vorbei, rüsten sich unsere Parteien bereits für den nächsten Wahlkampf: Spätestens 2020 folgt die Wahl zum 21. Landtag und Gemeinderat in Wien. Bei der letzten Landtags- und Gemeinderatswahl 2015 ging die SPÖ mit einem Wähleranteil von 39,6% als klarer Sieger hervor, gefolgt von der FPÖ mit 30,8%. Seitdem ist viel passiert, Themenschwerpunkte haben sich verschoben und auch parteiintern hat sich bei fast allen Parteien einiges geändert. Worauf sich die Spitzenkandidaten in diesem Wahlkampf gefasst machen sollten und welche Themen auf keinen Fall ignoriert werden dürfen, wollen wir von Ihnen wissen! Gemeinsam mit unseren Lesern möchten wir herausfinden, was an Österreichs Hauptstadt noch verbesserungswürdig ist, aber auch die positiven Aspekte dürfen selbstverständlich nicht zu kurz kommen. Deshalb finden Sie hier in diesem Forum Platz für alles rund um das Thema „Wien“. Eine Übersicht unserer Lesermeinungen zu den Wahlthemen der Nationalratswahl 2019 finden Sie hier. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!